Mamans & célèbres - S05 Episode 59

Après le succès de son premier livre, Jesta doit maintenant écrire le deuxième. Elle décide d'appeler Marie, son éditrice, pour faire le point sur ce qu'elle doit faire. Cette fois, Benoît aura lui aussi un rôle important. Chez Kelly et Neymar, tout est prétexte à rire et s'amuser. Ce matin, c'est éveil musical pour Lyanna qui adore la musique. Sonia est toujours en vacances à Dubaï avec ses enfants Lyam et Hannah. Aujourd'hui, elle a organisé une sortie en famille à la rencontre des animaux. De son côté, Rym a fait appel à un professeur de yoga à domicile. Avec le stress du déménagement, la maman de Maria-Valentina a besoin de calmer son anxiété. Camille et Dadinho partent en mission pour acheter une chaise haute à Zélyana. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 59.