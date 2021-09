Mamans & célèbres - S05 Episode 06

C’est le jour de la “gender reveal party'' pour Alizée et Maxime ! Ils vont enfin connaître le sexe de leur futur bébé ! A Bali, Rym fait découvrir les fruits exotiques à Maria-Valentina. Lyam s’occupe de sa nouvelle poule avec sa maman, Stéphanie. Jesta et Kelly s’appellent. Elles ont une super idée : switcher de compagnon le temps d’un week-end ! Hillary accorde une interview à un célèbre journal français. Rym et Vincent participent à un sauvetage de tortues sur la plage ! Fille ou garçon ? C’est le moment pour Alizée, Maxime et leurs familles de découvrir le sexe du bébé ! Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 06