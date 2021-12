Mamans & célèbres - S05 Episode 60

A Dubaï, Martika, Umberto, Mia et Gioa se préparent pour leur tout premier shooting photo de famille à 4. De son côté, Sarah essaye de restructurer ses réseaux sociaux afin de les améliorer. Le sujet du jour : doit-elle changer de nom sur les réseaux sociaux ? La compagne de Benjamin a demandé de l'aide à Hillary qui ,en tant qu'influenceuse, est une véritable experte. A Rennes, Maxime et Alizée font une petite balade avec Thi-Waï. Probablement l'une des dernières à trois avant d'accueillir leur deuxième enfant. Kelly et Neymar préparent l'anniversaire de Lyam qui a invité tous les enfants de sa classe. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 60.