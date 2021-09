Mamans & célèbres - S05 Episode 07

Depuis la naissance de Vittorio, Maxime et Julia entament une nouvelle vie à 4. En Belgique, nous retrouvons Aurélie Van Daelen qui vient tout juste d’emménager avec son compagnon et son fils. Elle fait appel à son assistante, Agathe, pour filmer les avancées des travaux. Sonia Tlev est en couple avec Cédric, le papa de ses deux enfants, mais ils n’habitent pas ensemble. Aujourd’hui, il passe la journée seul avec Lyam. Kelly n’est pas encore prête à laisser Lyana, sa fille de 6 mois, dormir seule. A Dubaï, Mia passe un moment avec son papa dans la piscine. Kelly et Jesta s’apprêtent à changer de vie le temps d’un week-end. Kelly annonce à son fils que Jesta va bientôt la remplacer ! Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 07