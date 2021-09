Mamans & célèbres - S05 Episode 08

Maeva est en plein préparatifs de la fête de naissance de son fils Gabriel. Un ostéopathe vient voir la fille de Sonia Tlev. Malheureusement, Hannah, encore tout bébé, n'apprécie pas du tout la séance. En Belgique, Aurélie et Nicolas se réveillent dans leur nouvelle maison sans les enfants qui sont en vacances. Ils font appel à une experte du rangement pour optimiser l'espace. Tao et Damian sont en plein apprentissage de l'espagnol. Sarah, leur maman, est née et a grandi au Mexique. Elle souhaite absolument qu'ils deviennent bilingues. Rym et Vincent sortent acheter une pierre précieuse pour aider Maria-Valentina à s'endormir. La petite fille s'apprête à dormir seule dans son lit pour la première fois. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 08