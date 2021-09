Mamans & célèbres - S05 Episode 09

Kelly et Jesta ont décidé d'échanger de compagnon pour le week-end. A son arrivée, Jesta se sent tout de suite à l'aise avec Neymar. Dans la peau de Kelly, elle apprend qu'elle devra faire le ménage. Neymar lui fait croire qu'elle va dormir avec Lyana, la petite dernière. De son côté, Kelly fait la connaissance de Benoît, qu'elle ne connaît qu'à travers Jesta. Il la laisse penser qu'il ne fait jamais le ménage... Mais ne tient pas longtemps avant de lui révéler qu'ils font en fait 50/50 pour les tâches ménagères. A Nantes, Maeva organise la fête de naissance pour son fils Gabriel. Ses amies lui ont préparé un petit jeu surprise... Au moment du discours, l'émotion la gagne. En Belgique, Stéphanie organise une session jardinage avec une amie. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 09