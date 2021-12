Mamans & célèbres - S06 Episode 01

Pour Lyam, c'est le grand jour. Il fête son 6ème anniversaire entouré de ses amis sur le thème des Pokémon. Kelly et Neymar se sont donnés beaucoup de mal pour organiser un évènement à la hauteur. La mission est plus que réussie ! A Dubaï, Rym et Vincent organisent la Gender Reveal de leur deuxième enfant. Julia emmène Vittorio et Luna au Baby Spa. Sarah et Damian prennent la direction de Paris où ils vont rejoindre d'autres mamans pour un shooting photo. Mamans et célèbres, Episode 01 Saison 06.