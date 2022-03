Mamans & célèbres - S06 Episode 10

Maeva prépare les cadeaux de Gabrirel. Il va fêter son premier anniversaire; Maeva et Julien lui ont donc acheté plein de cadeaux pour le gâter. Ils ont aussi commandé un gâteau spécial pour l’occasion. Jesta et Benoit sont arrivés dans les Pyrénées. Ils vont enfin profiter de la montagne avec Juliann. Aujourd’hui, Martika et Umberto font découvrir les odeurs des fruits à Mia. Ils ont acheté un livre spécial qui permet de développer les sens des enfants. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 10.