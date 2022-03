Mamans & célèbres - S06 Episode 12

Pour que Tao et Damian se fassent pardonner, Benjamin a prévu plusieurs activités pour faire une surprise à Sarah. Au programme : dessins, colliers de pâtes et super soirée spéciale dans la maison. En région parisienne, Kelly et Neymar ont accepté de donner une interview. Ils se préparent pour être parfait devant les journalistes. Aujourd’hui, Camille fait découvrir les bruits des animaux à Zélyana. De son côté, Julie a acheté un nouvel aquarium et propose à Gianni de le préparer ensemble. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 12.