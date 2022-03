Mamans & célèbres - S06 Episode 13

La surprise de Benjamin Tao et Damian pour Sarah peut commencer ! Les surprises s'enchaînent et Sarah est très touchée par l’implication des enfants. À Dubaï, les vacances sont terminées et Luna doit retourner à l’école. Julia la réveille, mais comme tous les enfants, la rentrée est difficile pour Luna. Rym et Vincent savent que Maria-Valentina adore les animaux. Ils ont donc organisé une sortie à la ferme. D’ici quelques heures, Hillary va accoucher. Elle et Giovanni se préparent pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 13.