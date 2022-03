Mamans & célèbres - S06 Episode 14

Cindy fait son retour dans l’aventure Mamans et Célèbres ! Avec l’arrivée de son nouveau bébé, l’occasion était parfaite. Maintenant Alba a 2 ans et va devenir grande soeur ! Depuis les premiers pas d’Adrian, Jesta et Benoit essayent de le stimuler pour continuer ses progrès. Aujourd’hui, c’est la reprise du travail pour Émilie, elle retrouve Sarah une de ses employés pour travailler sur sa marque et ses nouveaux projets. Maxime et Julia partent pour leur journée spéciale un an de mariage. Ils sont heureux de se retrouver en amoureux. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 14.