Mamans & célèbres - S06 Episode 15

Ce matin, Jesta et Benoit ont un gros problème. Ils ne peuvent plus sortir les voitures et donc accompagner les enfants à la crèche. Ils appellent le papa de Benoit à la rescousse. Aujourd’hui, Kelly et Neymar emmènent Lyam et Lyana à la cité des sciences. Ils ont organisé cette sortie pour que Lyam découvre de nouvelles activités tout en s’amusant. Hillary arrive à la fin de sa grossesse, elle décide de prendre un bon repas avant d’aller à l'hôpital. De son côté, Alyzée préparé des fair-parts pour annoncer la naissance de Soa-Li. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 15.