Mamans & célèbres - S06 Episode 02

Emilie a organisé un shooting photo à Paris avec d'autres mamans du programme. Maëva, Sarah, Camille et Emilie se retrouvent pour un joli moment de partage. Resté à Genève avec Tao, Benjamin s'occupe des devoirs. A Dubaï, Julia et Maxime préparent le shooting photo qui fera la promotion de leur nouvelle application de coaching. Hillary et Giovanni préparent leur retour en France pour l'accouchement. Mamans et célèbres, Saison 06 Episode 02.