Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 20

Julia, Maxime et Vittorio sont venus chercher Luna à l’école pour l’emmener dans un parc d’activités sensorielles. Luna est très excitée et a hâte de profiter de toutes les activités. De son côté, Rym a accouché prématurément et en urgence ! Aujourd’hui tout va bien et Alma est en bonne santé. Éloïse et Nacca s'apprêtent pour la gender reveal de leur enfant. Maintenant que Matteo est prêt, Hillary et Giovanni peuvent retourner à Dubaï pour le présenter à leur famille et à Milo. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 20.