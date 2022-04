Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 21

Cindy est à son terme et profite des derniers moments seule avec Alba. Elle décide de prendre rdv pour une pédicure à la maison avant l’accouchement. De son côté, Maeva va au parc avec Gabriel. C’est le premier toboggan pour le petit garçon ! Sarah et Benjamin se lancent dans un « Yes Day » avec les garçons pour faire comprendre aux enfants qu’il ne faut pas dire oui à tout. Emilie est venue rejoindre Stéphanie pour l’inauguration de son showroom. Elles ont hâte de préparer la soirée. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 21.