Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 22

Aujourd'hui, Julia a organisé un shooting de famille. C’est le premier shooting de la famille à quatre. Le showroom de Stéphanie a commencé pour communiquer sur l’évènement, elle peut compter sur son amie Émilie. Grâce à leur nouvelle organisation, Kelly et Neymar sont désormais millimétrés à la maison. Kelly peut enfin prendre du temps pour elle et reprend le sport avec assiduité. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 22.