Mamans & célèbres - S06 Episode 23

Julie et Gianni sont partis en week-end à la montagne avec une amie de Julie et sa fille. De leur côté, Maeva et Julien essayent de faire faire ses premiers pas à Gabriel. À Dubaï, Martika et Umberto ont prévu une activité à l’extérieur. Mais avant de partir, il faut que Mia s’habille. Daniela a rendez-vous avec la maison d’édition pour préparer la sortie de son livre sur la maternité. Elle a hâte que son livre sorte pour avoir des retours sur son histoire. ça y est, Cindy est arrivée à la date de son terme. Il est temps pour Thomas et Cindy de partir à la maternité pour commencer l’accouchement. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 23.