Mamans & célèbres - S06 Episode 24

Julia passe quelques jours à la montagne avec Gianni, son amie Sonia et sa fille Kelhya. Kelly et Neymar ont fait appel à un hypnothérapeute pour arrêter leurs addictions au chocolat et aux boissons gazeuses. Kelly a déjà perdu 10 kilos et ne compte pas s'arrêter là. Rym est toujours à la maternité avec Alma. Vincent est seul à la maison pour s'occuper de Maria-Valentina. Le temps est de plus en plus long... Heureusement, mère et fille rentrent enfin à la maison. Première rencontre entre Maria et sa petite sœur Alma. Stéphanie fait des pizzas maison pour Lyam et Charlize. Sarah et Benjamin organisent un match de foot pour resserrer les liens entre Tao et Damian. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 24.