Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 25

Julie profite toujours de son séjour à la montagne avec Gianni. Aujourd’hui, le petit garçon va faire son premier cours de ski. Jesta et Benoit sont dans les derniers préparatifs avant le départ pour la République Dominicaine. Ils participent à La Villa des Cœurs Brisés en tant que Love Team avec Stéphanie. Hillary et Giovani reviennent de loin. Seulement 6 jours après la naissance de Matteo, ils ont découvert que le petit garçon avait deux malformations cardiaques dont une très grave. Le petit bébé s’est fait opérer et heureusement, il va beaucoup mieux. Il s’apprête enfin à rentrer à la maison. A Liège, c’est aussi le dernier jour de Stéphanie avec Lyam et Charlize avant de partir en République Dominicaine. Pour que la séparation soit moins difficile à vivre pour les enfants, Stéphanie a préparé une boite à bisous. Eloïse et Nacca organisent leur gender reveal. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 25.