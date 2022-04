Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 27

La vie à 4 commence pour Rym, Vincent, Maria-Valentina et Alma. Maria-Valentina apprend à découvrir sa petite sœur. Pour Rym et Vincent c’est le tableau parfait. De leur côté, Jesta et Benoit viennent d’arriver en République Dominicaine pour le tournage de la Villa des Coeurs Brisés. Ils retrouvent aussi Stéphanie qui fait aussi partie du tournage. Daniela passe sa dernière matinée à la maison avant de se rendre à la maternité pour accoucher. Même après deux grossesses, la pression est toujours là. Neymar et Kelly sont inquiets pour la vue de Lyam. Ils décident donc de prendre rendez-vous chez l’ophtalmo. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 27.