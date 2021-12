Mamans & célèbres - S06 Episode 03

Emilie a réuni plusieurs mamans du programme pour un shooting photo à Paris. Kelly, Jesta, Maëva, Stéphanie, Camille et Sarah sont venues spécialement pour l'occasion pour prendre la pause avec leurs enfants. Les photos sont incroyables ! A Dubaï, Martika se remet doucement au sport, deux mois après avoir accouché de Gioia. Aujourd'hui, elle s'essaye aux pilates avec une professeure. Alizée et Maxime essaient de sonder Thi-Waï sur son mêtier futur. Mamans et célèbres, Saison 06 Episode 03.