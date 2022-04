Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 30

Aujourd’hui, Émilie décide de passer du temps avec ses enfants. Menzo choisit de faire une activité foot et Maëlla une activité maquillage. Rym a fait appel à Souailla, une sage-femme, pour discuter avec elle de comment s’est déroulé son accouchement. De son côté, Kelly a décidé d’écrire un livre sur son histoire et sa lutte contre les kilos en trop. Elle contacte aujourd’hui la maison d’édition avec qui elle souhaite travailler. En Suisse, Sarah et Benjamin partent avec les enfants dans un refuge pour animaux. Il est important pour eux de leur faire comprendre que les animaux ne sont pas des jouets et qu’il faut bien s’en occuper. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 30.