Mamans & célèbres - S06 Episode 31

Aujourd’hui, Jesta et Benoit ont une mission très importante : trouver une nouvelle tétine pour Juliann. Le petit garçon l’a perdu hier soir et a passé une très mauvaise nuit tout comme ses parents. Hillary et Giovanni ont prévu de se marier cet été à Bordeaux. Hillary va faire ses essayages de maquillage et de coiffure pour le grand jour. Dans le sud de la France, Nacca et Éloïse ont pris un cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme. Maintenant que Daniela a accouché de Martin, Éléa et Valentin vont pouvoir rencontrer leur petit frère ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 31.