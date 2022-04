Mamans & célèbres - S06 Episode 32

Gioia a sept mois et sa première dent qui pousse. Martika et Umberto se rendent compte que leurs enfants grandissent très vite ! Stéphanie retrouve enfin Lyam et Charlize qui ont fait le trajet jusqu’en République Dominicaine avec leur mamie. Julia vient de rentrer en France car elle a vendu sa maison et elle doit organiser son déménagement. Pendant ce temps à Paris, Maeva et Anaïs organisent des rendez-vous pour une collaboration avec une marque de vêtements. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 32.