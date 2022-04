Mamans & célèbres - S06 Episode 33

Neymar sort du rendez-vous chez l’ophtalmologiste car Lyam a des problèmes de vue. Finalement, Lyam est hypermétrope et a besoin de porter des lunettes de vue. Daniela a accouché de Martin il y a peu. Aujourd’hui, avec l’aide de Julie, elle va lui donner son premier bain. À Genève, Sarah, Benjamin Tao et Damian ont été invités par un célèbre restaurant italien pour apprendre à faire des pizzas. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 33.