Mamans & célèbres - S06 Episode 34

Gianni est déjà dans une agence de mannequins pour enfants. Alors Julie pense à y inscrire son petit frère Giovann. Pour cela, elle improvise un shooting photo à la maison. Nacca travaille sur sa prochaine collection de bracelets. Eloïse lui donne des idées pour créer un bracelet pour les femmes enceintes avec des bienfaits sur les nausées et la fatigue. Alba va se faire couper les cheveux chez le coiffeur avec son papa. A seulement 2 ans, elle a déjà tout d'une grande ! Suite au départ de l'une de ses employées, Emilie doit faire des changements dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est au tour de Giovanni de faire ses essayages costume pour le mariage. Cindy reçoit la visite de son meilleur ami, sa sœur et sa belle-sœur à la maison. Il est temps de faire les présentations avec Victoire. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 34.