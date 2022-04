Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 35

La Saint-Valentin est un jour symbolique pour Rym et Vincent puisque c'est un 14 février qu'ils ont découvert que Rym était enceinte de leur première fille, Maria-Valentina. Pour l'occasion, Vincent commence sa journée en allant chercher des fleurs à offrir à sa femme. Emilie organise un shooting photo en lingerie avec Maëva. C'est Julien, son compagnon, qui est moins enthousiaste à l'idée. Samedi matin, c'est bébés nageurs pour le petit Gabriel ! Un mois après l'opération de Mattéo, Hillary et Giovanni ont rendez-vous à l'hôpital de Bordeaux pour voir si leur petit garçon est définitivement guéri. Après trois mois et demi en France, ils vont pouvoir retourner chez eux à Dubaï. Depuis peu, Emilie s'est remise activement au sport ! Aujourd'hui, elle retrouve sa coach sportive pour un cours particulier. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 35.