Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 36

Eloïse et Nacca profitent de leurs dernières vacances à deux avant l'arrivée de bébé. Ils sont à Dubaï où ils envisagent même de s'installer. Gioa, la deuxième petite fille de Martika et Umberto, grandit à vue d'œil et Mia a déjà tout d'une grande ! Ses parents lui ont prévu sa toute première virée en jet-ski. Kelly et Neymar sont les ambassadeurs d'une marque de produits diététiques. Aujourd'hui, ils sont conviés à un évènement. Julia est de retour en France le temps de vendre sa maison. Mais impensable pour la maman de Luna que la petite fille puisse prendre du retard à l'école. Au programme du jour, c'est cours d'anglais à la maison ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 36.