Mamans & célèbres - Saison 06 Episode 37

Aujourd'hui, c’est day off pour Jesta Stéphanie et Benoit. Ils profitent de ne pas avoir de tournage pour profiter de la plage avec les enfants. Ils ont aussi prévu une sortie en bâteau pour découvrir le pays. Daniela et Julien ont organisé un shooting de naissance pour Martin. C’est la première fois qu’ils font appel à une pro pour faire un shooting de naissance. À Dubaï, Eloïse et Nacca profitent du cadre paradisiaque pour se retrouver en amoureux. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 37.