Mamans & célèbres - S06 Episode 05

Après Emilie Nef Naf, c'est Martika qui a organisé un shooting photo réunissant les mamans de Dubaï. L'occasion de se retrouver et de partager autour d'un moment convivial. Sarah est à Paris pour rencontrer une comédienne qui va l'aider à prendre davantage confiance en elle pour ses vidéos. Jesta et Benoît ont décidé d'emmener Juliann dans un parc d'attractions. Direction le désert pour Rym, Martika, Julia et Hillary. Le shooting ultra glamour peut commencer ! Mamans et célèbres, Saison 06 Episode 05.