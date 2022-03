Mamans & célèbres - S06 Episode 06

Jesta et Benoit découvrent avec émerveillement les progrès de Juliann et Adriann. Juliann a évolué sur la parole et Adriann a fait ses premiers pas. Les deux enfants ont aussi évolué sur la relation de petit frère grand frère. Rym, Vincent et Valentina sont enfin de retour en France ! Maintenant qu’ils sont installés, ils peuvent se projeter dans leur vie de famille. L'accouchement d'Hillary approche alors toute la petite famille a décidé de rentrer en France. Mais avant, elle fête ses 30 ans avec son homme près d’elle qui lui a préparé plein de surprises ! Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 06.