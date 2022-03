Mamans & célèbres - S06 Episode 07

Aujourd’hui, Martika a fait appel à une spécialiste de la nutrition pour enfants pour aider Mia et Gioia dans leur diversification alimentaire. Elles sont prêtes à préparer des bons petits plats pour les enfants. Aujourd’hui, Maeva veut immortaliser les premiers pas de Gabriel pour l’envoyer à sa maman. Malheureusement, Gabriel n’est pas très motivé ce matin. Pour préparer la rentrée, Sarah décide de faire un gâteau pour les copains d’école de Tao et Damian. Émilie a préparé une surprise pour Maëlla et Menzo. Elle les emmène faire une simulation de chute libre. Découvrez la vie de Daniela et sa petite famille. Aujourd’hui, ils préparent la valise de maternité. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 07.