Mamans & célèbres - S06 Episode 08

Aujourd’hui, Hillary vient donner une interview exclusive dans les locaux de TF1. Elle va donner sa dernière interview avant d’accoucher de son deuxième enfant. L’ambiance est tendue chez Sarah, les enfants n’ont pas été sages et elle compte bien faire comprendre son mécontentement. Pour le dernier jour des vacances scolaires, Stéphanie décide d’organiser un grand brunch en famille. L'installation dans la nouvelle maison continue pour Rym et Vincent. Ils veulent tout préparer pour l’arrivée du prochain bébé. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 08.