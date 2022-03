Mamans & célèbres - S06 Episode 09

Cette année, Kelly s’est fixée comme objectif de perdre du poids. Elle a donc une toute nouvelle organisation et suit un régime spécial. Ce matin Alizée ressent des contractions, c’est le jour J elle va bientôt accoucher ! Ca y est, Soa-Li est née et rencontre enfin son grand frère. Aujourd’hui, Julia et Maxime célèbrent leur premier anniversaire de mariage. Luna et Julia ont préparé une belle surprise pour Maxime. Benoit et Jesta ont organisé un week-end au ski. Ils décident de laisser Adriann avec les parents de Benoit pendant qu’ils partent avec Juliann. Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 09.