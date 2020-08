Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 41

Dans l’épisode 41 de Mamans & célèbres, Cindy part pour un moment bien-être, le premier depuis la naissance de sa fille. La jeune maman va faire de la natation. Cette séance fait du bien à son moral et à son corps ! Cindy et Thomas font un premier bilan de leur vie de parents. Et ça leur réussit plutôt bien ! Du côté de Monaco, Martika se retrouve seule avec sa fille. Elle décide de faire les faire-part de naissance de Mia avec les photos de son shooting. Martika est ravie du résultat ! Au retour d’Umberto, la petite famille se rend sur les hauteurs de la ville pour profiter du coucher de soleil. Ce moment de détente est le premier depuis la naissance de Mia. Kelly, Neymar et leur fils profitent des joies d’un week-end au ski. La petite famille s’amuse en luge et font des bonhommes de neige. Les deux parents sont ravis de partager ces moments à trois. Julie Ricci invite son mari Jean-Pierre au resto, elle veut lui annoncer quelque chose. En effet, la jeune femme attend un deuxième enfant. Comment le futur papa va-t-il réagir ? Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.