Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 43

Dans l’épisode 43 de Mamans & célèbres, Emilie s’apprête à défiler pour un créateur. À quelques minutes de monter sur le podium, elle réalise qu’il manque des boutons à sa robe. C’est la panique dans les coulisses mais l’équipe du créateur parvient à régler le problème. Quelques minutes plus tard, Emilie défile comme une vraie professionnelle. À Liège, Stéphanie, Eric et Lyam mangent des pizzas mais le petit garçon fait un caprice et refuse de se tenir correctement à table. Eric est obligé d’intervenir. Chez Kelly et Neymar, c’est l’heure du petit-déjeuner mais Lyam fait une crise de jalousie. Plus tard, Kelly et Neymar décident d’emmener le petit garçon à la ferme. Lyam est heureux de découvrir les lapins, les moutons et les poules. À Toulouse, Jenna fête ses deux ans. Wafa et Oliver ont organisé une fête chez eux mais la petite fille refuse de mettre une robe. De son côté, Julia profite d’un moment calme avec Luna pour faire un placement de produit. Plus tard, elles jouent ensemble à se maquiller afin de changer les idées à la petit fille qui s’apprête à se faire opérer des végétations. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.