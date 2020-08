Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 44

Dans l’épisode 44 de Mamans & célèbres, Julie met Gianni dans la confidence sur le sexe du bébé. Ensemble, ils cachent les photos de l’échographie pour éviter que Pierre-Jean les trouve. À Toulouse, Jesta et Benoit font faire des exercices de motricité à Juliann. Ils espèrent rapidement le voir marcher. Plus tard, Jesta donne le bain à Juliann mais le petit garçon n’arrête pas de manger la mousse. En région parisienne, des premières tensions apparaissent entre Kelly et Neymar. Le jeune homme n’aime pas le repas que prépare sa petite-amie. Le ton monte à table et au moment de coucher Lyam. De son côté, Martika se prépare pour une séance photo pour sa marque de bijoux. Elle profite de son rendez-vous chez le coiffeur pour donner le biberon à Mia. Malheureusement, Mia n’arrête pas de pleurer pendant la séance photo. Pour Cindy, il est temps d’habituer Alba au lait en poudre en vue de son voyage de noces. Cindy et Thomas parlent déjà d’un second enfant. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.