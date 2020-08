Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 45

Dans l’épisode 45 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoit décident de faire une fresque murale dans la chambre de Juliann. Malheureusement, l’activité est un échec mais le petit garçon s’amuse avec la peinture. Plus tard, Jesta fait goûter la purée de carottes à Juliann. À Toulouse, Wafa et Oliver visitent le lieu de réception de leur mariage. Oliver est sous le charme et Wafa réalise que le grand jour approche à grands pas. Le soir, la famille se rend à un festival de lanternes. De son côté, Cindy a rendez-vous avec une amie pour réessayer ses deux robes de mariée. La jeune femme est convaincue par ses choix et imagine déjà la réaction de Thomas. Pour Julie, il est l’heure de préparer Gianni avant de partir faire les boutiques en prévision de l’arrivée du bébé. Le petit garçon ne peut s’empêcher de faire des bêtises dans l’un des magasins. En région parisienne, Julia ne se sent pas bien suite à sa fausse couche. Heureusement, Maxime est là pour préparer le repas à Luna. Au moment du coucher, Julia et Maxime rassurent la petite fille avant son opération des végétations. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.