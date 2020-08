Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 46

Dans l’épisode 46 de Mamans & célèbres, Julia emmène Luna à l’hôpital pour son opération des végétations. Malheureusement, l’opération est reportée car la petite fille est trop enrhumée. De son côté, Stéphanie connait un réveil compliqué avec Lyam. Le petit garçon ne l’écoute pas et fait des caprices. Stéphanie hausse le ton et fait comprendre à son qu’il doit se calmer. Plus tard, elle retrouve une amie pour discuter de l’éducation de Lyam et de sa relation avec Eric. À Lille, Emilie emmène Maella et Menzo chez le médecin car ils ont été malades tout la nuit. Emilie s’inquiète beaucoup pour son fils, suite à des complications de santé qu’il a eu à la naissance. À Bordeaux, Cindy doit s’occuper seule d’Alba car Thomas est à l’étranger. Elle demande à une amie de garder la petite fille le temps de sa séance de sport. Pour Kelly, c’est l’heure du relooking en compagnie du blogueur Jeff Lang2VIP. La jeune femme souhaite mettre en avant sa nouvelle silhouette. Au même moment, Kelly reçoit un appel pour participer au casting de la prochaine saison de La bataille des couples. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.