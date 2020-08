Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 48

Dans l’épisode 48 de Mamans & célèbres, Jesta, Benoit et Julia arrivent à Marrakech et découvrent leur hôtel. Après quelques minutes, les jeunes parents sont déjà sous le charme de l’établissement. Ils ont hâte d’en profiter avec leur fils. De son côté, Cindy continue de s’occuper seule d’Alba. La jeune maman craque et décide de mettre la petite fille au sein afin de la calmer. Peu après, Cindy a rendez-vous chez le kinésithérapeute pour muscler son périnée. Pour Martika, c’est l’heure de partir en vadrouille en Italie avec Mia. La jeune femme décide d’emmener sa fille au marché et de lui faire découvrir ses racines italiennes. Malheureusement, Mia s’impatiente et commence à pleurer. Martika doit trouver en urgence un endroit pour la changer… Peu après, Martika découvre qu’elle vient de passer la barre symbolique des 1 million d’abonnés sur Instagram. En région parisienne, Julia et Maxime annoncent leur séparation à Luna. La petite fille ne semble pas vraiment comprendre et préfère se concentrer sur ses dessins. En Belgique, Stéphanie appelle Lyam pour connaitre ses envies pour son anniversaire. Le petit garçon demande des jouets à sa maman mais celle-ci décide de lui offrir des chaussures. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.