Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 49

Dans l’épisode 49 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoit se disputent car la jeune femme ne se sent pas prête à faire garder Juliann par une nounou. Après une discussion, Jesta accepte mais c’est la crise car Juliann ne parvient pas à trouver le sommeil. De son côté, Julie a rendez-vous chez le gynécologue pour s’assurer que le bébé est en pleine santé. Lors de l’échographie, elle découvre que tout va bien. Pour Kelly et Neymar, c’est l’heure de passer le casting de La bataille des couples. Ils énoncent à tour de rôle les raisons pour lesquelles ils veulent participer à l’émission mais quelques tensions se font ressentir. Après le rendez-vous, Kelly et Neymar font le point sur les nuits qu’ils ne savent plus passer ensemble. En région parisienne, Julia remmène Maxime la gare. Les parents de Luna discutent de leur séparation mais évitent de se dire au revoir pour ne pas retomber dans les bras l’un de l’autre. À Lille, Emilie passe l’après-midi avec ses enfants. Elle décide d’apprendre à Menzo à faire un gâteau au chocolat. Plus tard, c’est atelier peinture avec Maella et Menzo. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.