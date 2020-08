Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 50

Dans l’épisode 50 de Mamans & célèbres, Julia et Luna se réveillent à la montagne. La jeune maman décide de prendre un cours de ski pour elle et sa fille. Malheureusement, la petite fille ne semble pas prendre beaucoup de plaisir avec cette nouvelle activité. Pour Emilie, c’est la panique ! Elle ne parvient pas à s’organiser entre ses enfants, son activité professionnelle et les tâches ménagères. Plus tard, Emilie va chercher Maella à l’équitation mais elle refuse de monter sur son cheval, suite à une chute. La maman décide de monter sur Playboy pour rassurer sa fille. À Toulouse, Wafa et Oliver décident de faire percer les oreilles à Jenna mais la petite fille ne peut s’empêcher de pleurer. Pour Jesta et Benoit, les vacances continuent au Maroc. Après une virée dans les souks de Marrakech, le couple décide de déjeuner au soleil sur un toit-terrasse. À Bordeaux, Cindy et Thomas essaient de faire des empreintes des pieds d’Alba mais l’activité vire à la catastrophe… Plus tard, les jeunes parentes préparent de la pâte à tartiner maison pour leurs invités. Un moment complice et sucré pour les futurs mariés. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.