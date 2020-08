Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 51

Dans l’épisode 51 de Mamans & célèbres, Julia et Luna sont toujours au ski mais c’est la tempête à l’extérieur. Elles décident de jouer à cache-cache dans le chalet, avant d’affronter le blizzard pour prendre un goûter. De son côté, Stéphanie réveille Lyam. C’est le jour de son anniversaire, elle lui offre ses cadeaux et lui apporte le petit-déjeuner devant la télévision. Plus tard, Lyam fête ses cinq ans avec sa famille et ses amis. Pour Julie, c’est l’heure de la séance photo pour sa marque de lingerie. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et le shooting prend du retard… À Monaco, Martika a rendez-vous chez sa sage-femme pour la rééducation du périnée. Plus tard, elle décide de reprendre le sport et part faire de la course à pieds avec Umberto et Mia en poussette. Pour Cindy et Thomas, c’est l’heure de récupérer leurs alliances et de recevoir des indices sur la destination mystère de leur lune de miel. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.