Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 52

Dans l’épisode 52 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar discutent d’un second enfant autour du petit-déjeuner. Plus tard, ils décident d’aller courir et de dépasser leurs limites. Kelly souffre mais Neymar est là pour la motiver. À Bordeaux, Cindy reçoit la visite de son père. Celui-ci lui fait découvrir sa tenue pour le mariage. Cindy ne peut s’empêcher de rire et Thomas semble sous le charme de son futur beau-père. Plus tard, la future mariée décide d’emmener son père faire du shopping. De son côté, Julie part acheter des affaires de ski pour Gianni en prévision d’un week-end à la montagne. Le petit garçon fait un caprice au milieu d’un magasin. Pour Julia et Luna, c’est le dernier jour à la montagne. Elles se rendent dans un véritable igloo avant de prendre une dernière leçon ski. Elles ont fait beaucoup de progrès. À Monaco, Martika et Umberto emmènent Mia faire des photos d’identité pour son passeport français. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.