Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 53

Dans l’épisode 53 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoit préparent Juliann pour son adaptation à la crèche. Le petit garçon s’apprête à passer une journée dans un nouvel environnement, avec d’autres enfants. Pour Julie, Gianni et Pierre-Jean, c’est l’heure du départ à la montagne. Malheureusement, le petit garçon refuse de faire la sieste en voiture… Une fois arrivée au chalet, la petite famille se met en tenue pour accompagner Gianni à sa première leçon de ski. Julie est inquiète, elle trouve que le moniteur monte haut pour une première descente. À Toulouse, Wafa fait un placement de produit avant de partir à la patinoire avec Oliver, Manel et Jenna. Lors de l’activité, Wafa fait une chute sous les yeux amusés de son ainée. De son côté, Martika a rendez-vous dans un restaurant pour une séance photo pour sa marque de bijoux. En arrivant, elle découvre que la maquilleuse et la photographe ne sont pas là… En région parisienne, Kelly décide de faire une activité avec Lyam et de fabriquer du pain ensemble. Elle profite pour lui expliquer à nouveau que sa place n’est plus dans le lit conjugal. De retour à la maison, le petit garçon présente ses excuses à Neymar. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.