Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 55

Dans l’épisode 55 de Mamans & célèbres, Kelly, Lyam, Julia et Luna sont au zoo. Ils donnent manger aux lémuriens et se retrouvent rapidement encerclés par les primates. Avant de se quitter, ils prennent le goûter au chaud mais Luna fait une crise pour une glace. À la montagne, Julie, Pierre-Jean et Gianni profitent du beau temps pour faire de la luge, caresser des chiens de traineau et profiter de la vue en haut des pistes. Sur la Côte d’Azur, Martika et Umberto s’octroient une sortie en amoureux et laissent Mia pour la première fois. Ils ont rendez-vous à Cannes pour une avant-première avec tapis rouge et photocall. De son côté, Emilie se rend au siège de TF1 pour tourner un spot publicitaire pour sa marque. Après quelques prises, Emilie parvient à oublier ses craintes et à jouer le jeu face à la caméra. Pour Cindy et Thomas, le jour du mariage approche à grands pas. Avant de partir à Paris pour récupérer sa robe de mariée, Cindy emmène Alba à la crèche pour son initiation. Une nouvelle étape dans la vie de la petite fille. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.