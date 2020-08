Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 56

Dans l’épisode 56 de Mamans & célèbres, Kelly, Neymar et Lyam ont rendez-vous avec une agence pour parler d’un projet de famille influenceur. Wesley, le directeur et son assistant sont séduits par le concept. La petite famille fait une séance photo pour alimenter leur nouveau compte Instagram. De son côté, Stéphanie propose à Lyam un atelier cuisine avec un chef pâtissier. Ils vont apprendre à réaliser ensemble des moelleux au chocolat. Après quelques minutes, le petit garçon se dissipe et Stéphanie est obligée de le mettre au coin. Sur la Côte d’Azur, Martika décide de reprendre le sport avec une coach. La jeune maman désire perdre 5kg avant le début de l’été. En région parisienne, Julia continue d’organiser l’anniversaire de Luna. Elle visite aujourd’hui le lieu de réception et expose ses idées à la propriétaire du lieu. À Toulouse, Wafa déjeune avec ses demoiselles d’honneur avant de se rendre faire des essais de coiffure pour le mariage. De son côté, Emilie décide de faire appel à une aide-ménagère car elle ne parvient plus à combiner sa vie privée et sa vie professionnelle. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.