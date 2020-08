Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 01

Il est temps de connaître la suite des aventures des incontournables « mamans & célèbres » ! Elles sont 9, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans !Elles ont toutes accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien en donnant accès aux coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Suivez les aventures inédites et trépidantes de 9 Mamans déjà bien connues : Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Pomeyrol, Martika, Wafa et Emilie Nef Naf. JESTA : « SON AVENTURE EN TANT QUE MAMAN CONTINUE »Jesta et Benoît se sont rencontrés lors de l’aventure « Koh-Lanta ». Les deux finalistes de l’émission sont depuis plus de deux ans influenceurs et partagent tout leur quotidien avec leurs abonnés. Les parents doivent également garder un œil sur l’adaptation à la crèche de leur fils Juliann, le premier « bébé Koh-Lanta ». C’est simple, ils n’arrêtent jamais ! Et il se pourrait bien que le rythme ne ralentisse pas… Les envies autour d’un deuxième bébé se font déjà ressentir ! JULIE RICCI : « LE DEUXIEME BEBE ARRIVE… »Julie est toujours au petit soin de son fils Gianni et file le parfait amour avec Pierre-Jean. Enceinte de quelques mois, elle conjugue sa vie de maman et son rôle d’influenceuse à merveille ! Julie est impatiente d’accueillir un nouveau membre dans la famille mais il y a d’autres étapes avant, comme par exemple, trouver un prénom au futur bébé et préparer l’accouchement… KELLY HELARD : « KELLY ET NEYMAR FONT TOUT POUR LYAM »Kelly et Neymar se reconstruisent après des hauts et des bas. Lyam doit s’habituer à cette nouvelle vie de famille et le couple doit redoubler d’efforts pour être sur la même longueur d’ondes. Ensemble, ils surmonteront les épreuves et Kelly pourrait bien avoir une nouvelle susceptible de bouleverser leur vie… Etincelles et belles surprises seront au programme ! STEPHANIE CLERBOIS : « MAMAN AU GRAND CŒUR, TOUT POUR SON FILS »Stéphanie est toujours très fusionnelle avec son fils Lyam, elle pense même à un achat immobilier afin de se rapprocher de l’école de son fils. Entre casting et shooting, elle se démène pour que son fils reçoive une bonne éducation et qu’il ne manque de rien. Sa relation avec le père de Lyam reste ambigüe et pourtant, dans les prochains mois, ils auront une heureuse nouvelle à annoncer... JULIA PAREDES : « MERE FILLE, UNIES COMME JAMAIS »Julia va organiser un anniversaire XXL pour sa fille Luna ! Elle tente aussi de réorganiser sa vie suite à sa séparation avec Maxime… Un week-end mère fille est le bienvenu même si Julia ne peut s’empêcher de penser à sa vie sentimentale. Est-ce vraiment une rupture définitive ? CINDY POUMEYROL : « VOYAGE DE NOCE EN VUE ! » Le Mariage de Cindy et Thomas est une grande étape que le couple partage avec joie avec leur fille Alba ! Le voyage de noce se fera en revanche sans elle. Un moment quelque peu difficile pour les deux parents qui vont se séparer de leur fille pendant 10 jours... MARTIKA : « LA WORKING MOM » Martika, maman complément dingue de sa fille Mia, est sur tous les fronts ! Elle qui développe sa marque de bijoux, découvre en même temps toutes les premières fois de sa fille. Un quotidien bien rempli ! WAFA : « DES PROJETS IMMOBILIERS ET BIEN D’AUTRES ! »Wafa et Oliver, couple emblématique de « La bataille des couples » est plus uni que jamais. Ils attendent les clefs de leur future maison et réalisent des travaux pour un nid douillet à leur image, le tout en préparant également leur mariage qui arrive à grands pas ! Wafa n’en n’oublie pas pour autant sa vie de femme, de maman et d’influenceuse ! EMILIE NEF NAF : « L’ORGANISATION AU CŒUR DE SES PROJETS »Entre sa vie de maman avec Maëlla et Menzo, sa vie sentimentale compliquée et le lancement de sa gamme de produits minceur, Emilie a du mal à combiner vie personnelle et professionnelle, elle va donc avoir besoin d’aide…