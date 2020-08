Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 01 : premières minutes en avance

Il est temps de connaître la suite des aventures des incontournables « mamans & célèbres » ! Elles sont 9, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans !Elles ont toutes accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien en donnant accès aux coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Suivez les aventures inédites et trépidantes de 9 Mamans déjà bien connues : Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Pomeyrol, Martika, Wafa et Emilie Nef Naf.