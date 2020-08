Mamans & célèbres - Saison 02 Episode 02

Emilie, Stéphanie et Vanessa passent la Saint-Valentin ensemble. Les trois copines ont décidé de changer de look et pour ça, elles se rendent dans un magasin de perruques. Jesta et Benoît se retrouvent enfin seuls avec leur fils. Ils en profitent pour se couper entièrement des réseaux sociaux. Kelly et Neymar passent également la Saint-Valentin en amoureux. Ca faisait longtemps que les deux tourtereaux ne s’étaient pas retrouvés pour la fête des amoureux. L’occasion pour eux de revenir sur certains aspects de leur relation. C’est enfin le grand jour pour Cindy. Sous le regard de sa famille et ses amis, la jeune femme a dit oui à Thomas. Mamans et célèbres du lundi au vendredi à 17h sur TFX.